Rafaella Santos quebra o silêncio e explica término com Gabigol

Fim! Após colocar um ponto final no namoro com Gabigol, Rafaella Santos resolveu quebrar o silêncio e acabar com os boatos sobre o término da relação.

Segundo a coluna de Leo Dias, os pombinhos encerraram a relação há um mês, no entanto, a notícia só foi publicada no último final de semana.

“Não foi por falta de amor, só decidimos seguir caminhos diferentes, ele é um menino de ouro e torço muito por ele”, justificou Rafa, dando a entender que o rompimento se deu de forma totalmente pacífica.

“Quando as coisas não fizerem mais sentido e nada mais prender você, não tenha medo de trocar o roteiro. Você só descobre novos caminhos quando muda a direção”, diz frase compartilhada pela irmã de Neymar em seu perfil no Instagram.

Aliás, ela também afirmou que a mensagem não tem nada a ver com o romance, mas sim como uma nova fase de sua vida profissional.

Entre idas e vindas, a influenciadora digital e o jogador estavam juntos desde 2015. Quando o último término veio à público, o ex-casal foi comparado com Maiara e Fernando Zor, conhecidíssimos pelo romance iô-iô.