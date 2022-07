Raul Gazolla aposta em harmonização facial; veja antes e depois

Nas imagens, é possível perceber a suavização das rugas, preenchimento das maçãs do rosto e diferença no maxilar, que ficou mais marcado. “Alguns anos a menos para esse eterno galã. Rejuvenescendo com naturalidade”, escreveu a clínica responsável pelo procedimento no post.

Nos comentários, fãs reagiram à mudança de Gazolla. “Sempre lindo, por dentro e por fora” e “Ainda mais maravilhoso, comentaram seguidoras.

A clínica paulista que fez a harmonização do ator atendeu Sérgio Mallandro e Lucas Souza, marido de Jojo Toddynho.