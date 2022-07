Recuperado da Covid, Roberto Carlos adia shows e não beijará rosas

O cantor Roberto Carlos está recuperado da Covid-19, mas resolveu adiar os shows que faria neste fim de semana. De acordo com um comunicado divulgado na página oficial do cantor de 81 anos, mesmo com teste negativo, ele ainda segue com sintomas gripais.

“Para a segurança e proteção de todos, manteremos a decisão de transferir os próximos 3 (três) shows que seriam realizados no Qualistage/RJ”. As apresentações mudaram de 2 e 3 de julho para 23 e 24 do mesmo mês, respectivamente, e o show do dia 6 passará para 13 de julho. Segundo a revista Veja, o cantor se apresentará apenas para mulheres em 10 de julho. Na data, ele vai distribuir as tradicionais rosas vermelhas, mas sem beijá-las, por precaução. A matéria afirma também que Roberto Carlos passou duas semanas sozinho enquanto se recuperava da doença, pois dispensou os três funcionários que trabalham na casa dele na Zona Sul do Rio de Janeiro. Um amigo do artista revelou que ele não gosta de ficar sozinho e a pior parte foi não ter com quem comentar a novela Pantanal, da qual é fã.