Repórter fotográfico acreano promove exposição sobre as belezas da floresta amazônica

Com tantas notícias de desmatamento e queimadas que nos deparamos diariamente, o repórter fotográfico Diego Gurgel resolve trazer o contrário: as riquezas e belezas da floresta amazônica.

Aurora (amanhecer) Nubilosa (com neblina) é a sua próxima mostra fotográfica, que acontece na próxima sexta-feira (08), no Hall da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a partir das 8h. Aberta ao público, o intuito é mostrar as capturas feitas durante anos de sobrevoos para fotografar Geoglifos da Amazônia juntamente com o Paleontólogo e pesquisador Alceu Ranzi desde o ano de 2009.

Diego Gurgel diz que a peculiaridade das imagens é justamente mostrar a beleza da mata envolta em neblina e atingida pelos raios da aurora dourada formando atmosferas vistas por poucos pois este fenômeno fica evidente apenas a uma determinada altitude, relativamente baixa, e somente na primeira hora do amanhecer.

Posteriormente, a exposição fotográfica estará disponível para ser apresentada em outras instituições de maneira itinerante, como Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado do Acre. A mostra é uma ação independente com o apoio cultural da Fundação Elias Mansour (FEM), Associação dos Artistas Plásticos do Acre (AAPA) e Seplag.