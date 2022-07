Republicanos, PSDB, PL e União Brasil farão convenções partidárias dia 5 de agosto

Republicanos, PSDB, PL e União Brasil farão suas convenções para homologar os nomes de seus candidatos no próximo dia 5 de agosto, data limite para este tipo de atividade segundo calendário da Justiça Eleitoral. O PP, partido do governador Gladsin Cameli e da senadora Mailza Gomes, fazem suas convenção no próximo dia 2 de agosto.

Na convenção, cada Partido tem direito a indicar nove candidatos à Câmara Federal e 25 à Assembleia Legislativa – 30% desse total têm que ser integrados por mulher, também por exigência da Justiça Eleitoral.

No caso, dos quatro partidos citados, só três (União Brasil, Republicanos e PSDB) lançarão candidatos à Câmara Federal. O PL, no entanto, mantém a chapa de candidatos a deputados estaduais.