Ricky Martin desabafa após sobrinho retirar acusação de assédio; veja

“Faz quase quatro décadas que trabalho como artista, sob os olhos do público, e nunca tive que lidar com algo tão doloroso como o que vivi nessas últimas semanas. Fui vítima de uma mentira. Infelizmente, o ataque partiu de um familiar… Só desejo o melhor para ele, para que encontre a luz. Uma mentira pode causar muito dano. Prejudicou a mim, meu marido, meus filhos, meus pais, minha família. Eu não podia me defender porque havia um processo legal que eu tinha que seguir onde eu tinha que ficar em silêncio até poder falar com um juiz. Hoje foi o dia. Agora, é hora de me curar. Estou muito magoado. Encontrarei a paz, o silêncio necessário para voltar a ver a luz no fim do túnel, como sempre pude.”