Roberto Carlos se nega a ajudar presidente Jair Bolsonaro

Roberto Carlos foi procurado pela equipe de Jair Bolsonaro a fim do cantor apoiá-lo publicamente. A intenção do presidente é encontrar alguém de peso na indústria da música para fazer frente a Anitta que está apoiando Lula. As informações são de Valmi Moratelli, do site Veja, nesta segunda-feira, 18.

Contudo, o Rei, como é conhecido, não quer saber de conversa com o presidente. Ele teria pedido para que pessoas próximas a ele, nem se dê ao trabalho de responder aos assessores de Bolsonaro.

Em 2018, o cantor teria dado um aceno ao presidente, surpreendendo a todos, tendo em vista que ele evita falar sobre política. Mas, em 2020, a situação já mudou. Em uma entrevista em coletiva de imprensa, Roberto disse: “Ele (Bolsonaro) está tendo muita dificuldade em realizar o que propôs. Eu torço para o Brasil”.

Bolsonaro estaria realmente incomodado com o fato da cantora Anitta, a que está tendo destaque mundialmente, decidir apoiar publicamente o candidato à presidência Lula. O presidente, em entrevistas no Planalto, debochou da cantora pop.

“Eu vi um vídeo dela que acabei mandando pro Paulo Guedes, dizendo que ele poderia perder o emprego. Ela começa: Você sabe o que é oxigênio? Se não tiver, você morre. Mas, antes de ter uma economia forte, você vai morrer por falta de oxigênio”.

“E o que eu faço com os jovens da Anitta? Eu estou garantindo a liberdade de vocês. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu tô dando, como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais”. Por fim, admitiu: “Essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens. Tem, a gente reconhece isso aí…”, afirmou o chefe do executivo.