Saiba qual é o valor do aluguel da nova casa de Luva de Pedreiro

Após as polêmicas recentes com seu antigo empresário Allan Jesus, o influenciador Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, enfim se mudou para seu novo lar no litoral de Pernambuco. A antiga casa de Iran no interior da Bahia possuía condições precárias e necessitava de reformas. A coluna LeoDias descobriu alguns detalhes da nova residência do influenciador, além do valor do aluguel.

Para morar de frente ao mar em condomínio localizado no Loteamento Paiva, em Cabo de Santo Agostinho, o influenciador e sua equipe terão de desembolsar nada mais do que R$ 30 mil em aluguel, segundo um site de aluguel de imóveis que divulgava a propriedade. Além da vista, a casa possui quatro quartos, cinco vagas na garagem e cinco banheiros. Nova casa de Luva de Pedreiro possui aluguel de R$ 30 mil A casa possui 4 quartos, 4 banheiros e 5 vagas na garagem É localizada em um condomínio de luxo no litoral de Pernambuco Luva de Pedreiro e sua família terão bastante conforto Residência está mobiliada O imóvel também possui piscina e churrasqueira para o Iran e sua família poderem curtir o verão nordestino. Mesmo com o imbróglio na Justiça envolvendo seu ex-empresário e o polêmico contrato de agenciamento de carreira, Luva de Pedreiro, enfim, vive em um lugar condizente com o patamar atingido nas redes sociais nos últimos meses.