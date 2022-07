Saiba quem são as cinco vítimas do acidente na BR-317; duas eram cunhadas

Um acidente ocorrido na manhã da última quarta-feira (27), no KM 100 da BR-217, próximo ao Restaurante Araxá no município de Capixaba, no interior do Acre. No local do acidente, cinco pessoas foram a óbito. As vítimas fatais foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e identificadas.

Dentre as 16 vítimas do acidente, as cinco mulheres que foram a óbito foram identificadas como Joana Souza da Silva, 42 anos, Maria Francinete Barbosa de Souza, 50 anos, Leonor Leite de Souza, 42 anos, Valdeide Alves da Silva, 38 anos e Maria de Nazaré Cordeiro da Silva, de 68 anos.

Saiba quem são as vítimas

Segundo informações do site G1 Acre, Joana morava na zona rural de Xapuri e trabalhava como agricultora. Ela viajava com a irmã, Nayara Souza da Silva, que se recupera dos ferimentos no Hospital Epaminondas Jácome, no interior. Joana ia fazer exames na mama no Hospital de Amor.

Maria Francinete era casada com o irmão de Joana e mãe de um casal. Mais conhecida como Nete, iria fazer exames de rotina na capital acreana. Ela era vizinha e muito próxima das cunhadas. Nete era vizinha de Joana e também tirava o sustento da família da agricultura.

Leonor era conhecida de Maria Francinete e Joana Souza. Elas também tinham amigos em comum. Leonor morava na zona urbana de Xapuri, onde tinha uma mercearia com o marido. Além de dona de casa, Leonor também ajudava o marido nas tarefas do comércio no dia a dia.

Valdeide também morava na zona rural da cidade, na mesma comunidade que Maria Francinete e Joana Souza. A família informou que era a primeira vez que ela viajava para a capital para tratamento de saúde.

Maria de Nazaré, assim como as outras três vítimas, Maria de Nazaré morava na mesma comunidade onde conviviam Maria Francinete, Joana Souza e Valdeide Alves.

Os familiares informaram que todas as vítimas serão levadas para Xapuri para o velório e enterro.