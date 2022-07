Salão Azul da Aleac passará a ser chamado de Salão Luiz Saraiva

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou o Projeto de Resolução de autoria do deputado Roberto Duarte (Republicanos) que passa a denominar o Salão Deputado Luiz Saraiva a sala onde consta registrada como Salão Azul na Aleac.

O parlamentar apresentou essa homenagem in memoriam do advogado e ex-deputado estadual Luiz Saraiva Correia, também conhecido popularmente como Dr. Saraiva por sua carreira como advogado, pessoa que teve uma vida honrosa. Saraiva chegou no Acre em 1973 e aqui constituiu família, era casado com Dona Tutu e pai de três filhos.

“O ex-deputado Luiz Saraiva e advogado, tinha conhecimento de quase tudo que acontecia no Acre. Foi uma pessoa que contribui muito para o nosso estado. Essa homenagem é muito justa”, afirmou Roberto Duarte.

O ex-deputado Luiz Saraiva foi advogado militante por quase 50 anos, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Acre, professor do curso de Direito da Faculdade da Amazônia Ocidental (Antiga FAAO), Deputado Estadual pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/AC, Vice-Presidente da OAB/AC e, por quatro mandatos, Conselheiro Federal da OAB/AC.