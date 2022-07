Senadora Maria das Vitórias pede celeridade na manutenção da BR-364

Num contundente discurso proferido nesta quarta-feira (13), na tribuna do Senado Federal, a senadora Maria das Vitórias (PSD/AC) repercutiu a possível paralisação das obras de recuperação da BR-364 no Acre e a demissão em massa dos trabalhadores.

Para a senadora, é importante que tanto o Governo Federal, quanto o Ministério da Infraestrutura e o próprio DNIT se sensibilizem com a situação da BR-364, de Rio Branco ao Juruá.

De acordo com o noticiado, haveria verba somente para manter a manutenção até o final do mês de julho e para concluir algumas intervenções e pontos críticos que estavam contratados. “Precisamos de um posicionamento, de mais clareza para evitar falsas especulações e assim criar um grupo de trabalho”, cobrou a parlamentar.

De acordo com a Maria das Vitórias a situação atual de parte do trecho que liga a capital acreana à Cruzeiro do Sul está precária, praticamente intransitável. “Temos vários pontos críticos, um dos principais está entre Sena Madureira e Feijó. Antes levávamos cerca de 7 a 8 horas para percorrer de Cruzeiro do Sul a Rio Branco agora, pode levar até mais de 18 horas” afirmou.

Maria das Vitórias lembrou que a BR-364 é a única ligação terrestre entre Rio Branco, o Iaco, Purus e o Vale do Juruá, e o abastecimento dessas regiões se dá exclusivamente por essa via. Para a senadora, a única alternativa é a reconstrução da BR, mas até lá, a manutenção não poderá ser interrompida. “Futuramente, quando o projeto estiver pronto discutiremos a reconstrução da BR, mais até lá é de extrema importância mantermos as frentes de trabalho, é de extrema importância que o Governo Federal, O Ministério da Infraestrutura e o próprio DNIT se sensibilizem e mobilizem para que as obras não sejam prejudicadas, o Acre é tão Brasil quanto às demais regiões” concluiu a senadora.