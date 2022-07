Silvio Santos quer levar Angélica de volta para o SBT

Mostrando que as reviravoltas do mundo televisivo estão longe de acabar, Silvio Santos estaria disposto a contratar ninguém menos que Angélica. A informação foi confirmada por Felipeh Campos, do A Tarde é Sua, e fontes exclusivas do TV Foco entregaram os motivos por trás da possível parceria.

Apesar de ser uma das maiores da TV, a mulher de Luciano Huck certamente não teria a mesma audiência dos tempos de Globo, afinal, o canal em que está sintonizada influencia e muito, e temos como prova o próprio Faustão na Band. Veja a matéria completa no TV Foco.