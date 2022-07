Simaria Mendes, despertou a desconfiança dos fãs após publicar um pequeno texto em seu Instagram, no último sábado. No post, a cantora, que passa por uma crise na dupla em que forma com a irmã, Simone, falava sobre a necessidade de “praticar a calma”.

“O foco é praticar a calma. Porque é dela que nasce toda a criatividade, amor, luz e toda a paz. Nunca conte com a decepção porque ela é nunca te decepcionará”, dizia na publicação feita em meio a rumores sobre o fim de Simone & Simaria.