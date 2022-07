Simone aparece ao lado de famosos que Simaria deu “unfollow”

Nesta semana, um encontro surpreendeu os seguidores de Simone. A cantora sertaneja foi clicada ao lado de celebridades como Álvaro, Gkay, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Abrão Meron e Rica de Marré. O que instigou os fãs foi que, assim como Simone, todos os citados também levaram “unfollow” de Simaria recentemente.

A dupla de Simone deixou de seguir diversas pessoas nos últimos dias e o clima com a irmã é de intriga, de acordo com o pai das duas. Segundo o Pai Edinho, as brigas entre as irmãs são fruto de uma indecisão de Simaria. Ao que tudo indica, a “chuva de unfollow” aconteceu por esse motivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Levando isso em consideração, os fãs das cantoras estão supondo que o encontro de Simone com os influencers é uma forma de “alfinetar” a irmã. Nos comentários da publicação, eles comentam que a foto foi uma provocação, ainda mais pela legenda. “Noite com os migles”, escreveu Simone.

Até o momento, nenhuma das irmãs comentou sobre a situação recente.