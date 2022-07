Sistema Público de Comunicação inicia transmissão da Expoacre

Tudo que acontece na maior feira de negócios e entretenimento do estado é destaque na cobertura especial do Sistema Público de Comunicação. Neste sábado, 30, as rádios Aldeia FM e Difusora Acreana deram início à transmissão, ao vivo, das nove noites da Expoacre 2022.

Para que toda a programação e produção de conteúdo chegue aos ouvintes, diversos profissionais estão empenhados e espalhados pelo Parque de Exposições de Rio Branco sempre em busca da melhor informação.

“Após dois anos, voltamos a transmitir este evento, que é um dos maiores e mais importantes do nosso estado. A missão da comunicação pública é grandiosa, já que milhares de pessoas estão nos acompanhando em todo o estado para saber sobre tudo que acontece por aqui”, revela Nayara Lessa, secretária de Comunicação.

O estande da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) foi especialmente organizado para que os profissionais desempenhem suas funções com qualidade e os convidados sejam recebidos com o conforto necessário. Na primeira noite do evento, o governador Gladson Cameli conheceu as instalações do espaço e parabenizou o Sistema Público pela cobertura da Expoacre 2022.

“A imprensa tem todo o meu respeito e admiração pelo importante trabalho prestado à sociedade. A Secom está de parabéns por transmitir a nossa feira com a qualidade que ela merece. Não tenho dúvidas que será um sucesso”, afirmou o gestor.