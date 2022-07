“Sou um homem que chora transando”, revela o ator João Vicente

O ator João Vicente de Castro, de 39 anos, fez uma confissão inesperada durante o Papo de Segunda, do canal por assinatura GNT. Seu relato íntimo deixou todos bastante tocados com sua fragilidade. Ator confessou ao lado de seus colegas de programa, Fábio Porchart, Chico Bosco e Emicida, que já chorou na cama, na hora do sexo.

Ele começou seu relato particular e expôs o que pensa: “Acho muito interessante a antropologia do sexo. Do sexo a gente vai pro um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com outra pessoa é muito precioso aquele momento.”, iniciou.

“É um momento de rara conexão. As vezes até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando?”, questionou João aos seus colegas, sobre a revelação que havia acabado de fazer.

