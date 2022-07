Stranger Things: Destino de Max é confirmado pelos criadores da série

A quarta temporada de Stranger Things já está completa na Netflix, com suas duas partes completas. E além do novato Eddie Munson (Joseph Quinn), Max (Sadie Sink) foi uma personagem importantíssima, sendo essencial para o desenrolar da trama. Mas pode ter sofrido um destino muito pior do que a morte.

Atenção, as próximas linhas tem SPOILERS, então siga por sua conta e risco!

Após ser capturada pelos poderes de Vecna, Max morre por um curto espaço de tempo, tendo seus ossos quebrados e sua visão tirada. Ela é revivida por Onze (Millie Bobby Brown), mas termina a temporada em um hospital. Agora, os irmãos Duffer, criadores da série, revelaram qual foi o destino da garota após o fim dos episódios.

Ao podcast, Happy Sad Confused, eles falaram sobre a situação de Max:

“Certo, ela teve morte cerebral, mas está viva [risos]. Morte cerebral, cega e com todos os ossos quebrados, mas ela está ótima. Já viu dias melhores.”

Com Max estando na situação em que está, é bem difícil imaginá-la em uma posição de destaque na quinta temporada, que será a última. Por outro lado, Stranger Things é conhecida por surpreender o público, e com a personagem ainda viva, ainda há a esperança de que ela se recupere no futuro.

Stranger Things pode ser assistida exclusivamente via Netflix.