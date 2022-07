Suzana Pires revela como ficou sabendo da traição de Marcos Pasquim

Suzana Pires participou do podcast Papagaio Falante, apresentado por Serginho Mallandro, e relembrou da traição de Marcos Pasquim. O casal namorou há mais de 10 anos e terminou após o ator ter o affair com outra mulher estampado na capa de um jornal da época. O próprio artista mostrou a reportagem.

“A gente tinha um combinado: eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí eu falei: se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida. Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou. Ele mentiu um dia antes, ele me expôs completamente. Ele deu mole ali”, explicou.