Tiago Piquilo revela reação de Tânia Mara após ver resultado de cirurgia íntima

“Não mostrei para nenhum amigo meu. Não mostrei para ninguém. A única pessoa que viu é a minha parceira, porque eu tenho vergonha”, contou o artista, em entrevista ao canal do YouTube de André Piunti.

Tiago também relatou qual foi a reação da amada ao ver o resultado da cirurgia: “A primeira pessoa que eu falei foi para a Tânia, que disse: ‘Você não precisa, você está louco…’. E eu disse: ‘se tem como melhorar um pouco… Vamos ser feliz’…”, entregou ele, que completou:

“Botei na cabeça dela, e ela entendeu os meus propósitos e topou. A gente brincou com isso, deu risada. Mas eu percebi que isso a incomodou. Nem pela cirurgia, mas pelo exposição que isso traz…”.

Ainda, Piquilo explicou que o procedimento no órgão genital não era para aumentar o tamanho, mas sim em seu volume:

“Eu não fiz aumento de nada. Eu tirei a gordura da minha barriga e injetei (no pênis). Essa cirurgia não afeta nada. Ela não vai fazer que fique melhor, mas também não vai piorar (a performance). O máximo é fazer com que você, psicologicamente se sinta mais tranquilo, mais bonito. Eu fiz essa cirurgia para eu me sentir bem e não me arrependo. Eu adorei”.