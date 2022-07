Torcidas de Fluminense e Cruzeiro entram em conflito no Mineirão antes de jogo da Copa do Brasil

Torcedores de Fluminense e Cruzeiro entraram em conflito momentos antes de a bola rolar pelo jogo de oitavas de final da Copa do Brasil no Mineirão. Os lados já se provocavam com cantos, mas o clima ficou mais tenso quando uma bomba foi jogada na divisão entre os dois lados. Pouco depois, tricolores pularam o setor visitante e iniciou-se o tumulto.

A polícia agiu com bombas e gás de pimenta para o lado tricolor na tentativa de parar a confusão. Mulheres, homens, idosos e até uma mãe com o bebê sofreram com os efeitos da ação policial e criticaram a postura da polícia mineira. Depois, médicos foram até o setor visitante para atender os torcedores.

Uma confusão já havia sido registrada do lado de fora envolvendo a Young Flu e a Máfia Azul, organizadas de Fluminense e Cruzeiro, respectivamente.