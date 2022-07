Tretas e ‘parcerias’: Entenda a relação conturbada de Anitta e Melody

Anitta e Melody estão em pé de guerra de novo! Dessa vez, um comentário de Anitta sobre a falta de profissionalismo e seriedade de Melody foi o estopim da discussão. A história das duas, porém, começou em 2015, como uma conexão entre fã e ídolo que acabou virando um caso de amor e ódio.

Nesses sete anos, Anitta e Melody viveram altos e baixos, encontros e desencontros, colaborações falsas, promessas de agenciamento e até treta por causa de um carro.

Saiba como tudo começou e entenda as desavenças da dupla:

O início

MC Melody ficou conhecida em meados de 2015. Ela tinha oito anos quando divulgou um vídeo no Facebook em que cantava o funk “Falem de Mim”, escrita pelo pai, MC Belinho. A menina também publicou uma série de vídeos em que tentava reproduzir falsetes de cantoras como Christina Aguilera e Mariah Carey que, claro, viraram meme e fizeram Melody conquistar notoriedade nas redes sociais. A cantora mirim também era fã declarada de Anitta que, na época, fazia sua carreira deslanchar no Brasil com o hit “Bang”.

Encontros promovidos pelo “Pânico”

No mesmo ano, o extinto “Pânico na Band” produziu uma série de matérias com a cantora mirim. O objetivo era promover um encontro entre Melody e Anitta, mas a “saga” incluiu também uma visita a fonoaudióloga, alguns clipes produzidos pelo programa e até uma entrevista da menina com a cantora italiana Laura Pausini.

Até que, em outubro de 2015, as duas cantoras finalmente se encontraram no evento Meus Prêmios Nick. Melody, porém, saiu frustrada, já que Anitta, coberta de “slime” (uma meleca verde despejada nos vencedores), só deu um rápido abraço nela e logo se despediu. “Queria que ela cantasse comigo, ela não me deu muita atenção, nem gravou uma música comigo”, reclamou a menina na ocasião.

Pouco depois, porém, o programa finalmente conseguiu fazer com que Anitta surpreendesse Melody em um restaurante. A funkeira disse que soube de Melody após alguns amigos mostrarem vídeos dela cantando, dançando e fazendo o famoso falsete. “Eu achei superdivertido, engraçado”, disse. A estrela ainda deu alguns conselhos para a fã e elas se divertiram fazendo uma coreografia juntas.

Primeiras alfinetadas

Ainda em 2015, a relação entre as duas começou a azedar. Em dezembro, Melody fez uma publicação em sua página do Facebook anunciando o lançamento de uma parceria com Anitta: uma música chamada “Meninas Poderosas”. Não demorou muito para a funkeira reagir: Anitta comentou a publicação com pontos de interrogação, dando a entender que não sabia da tal colaboração. Em resposta ao comentário, Melody disse que a parceria tinha sido combinada entre a equipe da cantora e o “Pânico na Band”. A música nunca foi lançada.

Em 2017, Melody ironizou o fato de Anitta ter ficado de fora das indicações do Grammy Latino.

“Talvez seja pela falta de humildade dela, né. Eu sou fã mesmo ela sendo mala e sempre dando um jeito de fazer pouco caso de mim. O mundo dá voltas, querida”, escreveu em suas redes sociais.

Anitta empresária?

Alguns anos se passaram, Melody gravou algumas músicas com a gigante do funk Kondzilla, enquanto Anitta investiu pesado em sua carreira internacional. Até que a relação das duas voltou a ser notícia em 2021.

“Eu juro por Deus que acho que essa menina tem todo o elã pra ser ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário [risos]”, comentou Anitta em uma publicação sobre Melody.

Acabaram de me mandar a versão (otima) que a melody fez de faking love. Mas, galera, música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado — Anitta (@Anitta) December 22, 2021

MC Belinho, pai da cantora mirim, logo rebateu a dona do hit “Envolver”: “Já que você vê tanto potencial nela, ok. Te ofereço parceria na carreira dela. Fico apenas como pai. Estou aguardando seu contato”, disse.

Anitta, então, “topou” ser empresária de Melody, mas com uma condição: “A gente começa quando ela tiver 17. Agora ela estuda.” Naquele ano, Melody até comemorou seus 14 anos com uma festa de tema “Anitta”.

Em novembro de 2021, Anitta voltou a falar do assunto no “Podcats”, apresentado por Virginia e Camila Loures. Ela afirmou que Melody “não quis” ser agenciada por ela, mas encheu a menina de elogios.

Eu acho que a Melody é o próximo ícone brasileiro. É só ter mais direcionamento. […] Ela tem talento, ela é muito bonita, ela canta superbem, mas eu acho que tem que ter a estratégia certa. Anitta

Melody, por sua vez, negou ter recusado a proposta de Anitta: “Sempre falei que adoraria, mas se fosse agora. Daqui quatro anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior que o seu.”

“Fake Amor” e a mais uma colaboração fake

Em dezembro do mesmo ano, Melody anunciou uma nova parceria com Anitta: “Fake Amor”, uma versão em piseiro de “Faking Love”, lançada pela cantora em parceria com a rapper Saweetie.

“Mais um hit versão piseiro, dessa vez com a ‘ídola'”, escreveu ao anunciar a “colaboração” (que não tinha nem a participação nem o aval de Anitta) em publicação nas redes sociais.

A música logo foi retirada das plataformas por violação de direitos autorais e Anitta se manifestou sobre o assunto, afirmando que MC Belinho, pai de Melody, não agiu corretamente como empresário da menina.

“Acabaram de me mandar a versão (ótima) que a Melody fez de ‘Faking Love’. Mas, galera, música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente”, disse a cantora, acrescentando que os onze “donos” da música “Faking Love”, que produziram a canção, deveriam ter sido contatados previamente para ceder os direitos para a versão de Melody.

“Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal. Mas já aviso, para os outros pedidos, que essa tática que foi utilizada não é muito bem vista lá fora nesse tipo de negociação”, continuou.

Até o carro é motivo de treta

Já em maio deste ano, Melody se irritou com Anitta novamente. A menina ganhou de presente de aniversário de 15 anos uma Lamborghini Gallardo pink avaliada em R$ 1,5 milhão. No dia seguinte, Anitta apareceu nas redes sociais com uma Lamborghini Urus roxa avaliada em R$ 3,5 milhão. Segundo Melody, Anitta quis copiá-la.

Eu comprei ontem e ela comprou hoje, não pode ser uma coincidência, né, gente. Está todo mundo perguntando qual a minha opinião sobre isso. Gente, dinheiro é dela, ela compra o que ela quiser. Assim, óbvio, copiou. Mas tudo bem, inspiração é tudo. Melody

Depois da provocação, Anitta respondeu que o carro era alugado.

O desentendimento da vez

No último final de semana, Melody e Anitta voltaram a se desentender. Após uma seguidora criticar o discurso “antipetista, mas pró-Lula” de Anitta, que chegou a ser compartilhado por Jair Bolsonaro nas redes sociais, a cantora se justificou dizendo que era uma estratégia “falem bem ou falem mal, mas falem de mim” e citou Melody.

“Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha”, disse.

Não não meu amor… isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato serio e profissional… mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

A jovem não gostou nada do comentário da ex-heroína e revidou: “Eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa”, disse Melody, apesar de ainda não ter atingido o topo das paradas brasileiras no Spotify.

Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar. Melody

Anitta respondeu em tom de ameaça, afirmando que conhece os compositores de uma das músicas de Melody, “Assalto Perigoso”, uma versão forró de “Positions”, da cantora Ariana Grande.

“Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles, não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né… Mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, senão… Agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de ‘brinks’ aí pra nós, que aí tu vira notícia”, respondeu.

Eu conheço os compositores da música q tu bateu top 1 mana. Acho q vc não conhece eles ñ pq a música é da ariana grande no caso né… mas fica tranquila q eu não mostrei pra eles se ñ… agora faz um falsete cantando o nome do Lula so de brinks aí pa nós que aí tu vira notícia — Anitta (@Anitta) July 17, 2022

A confusão chegou aos ouvidos de Ninja Charles, uma das compositoras do hit de Ariana Grande. “Espera aí”, disse a profissional ao descobrir a versão brasileira da música. Após o tweet, a compositora não escreveu mais nada sobre o assunto. Caso ela resolva tomar medidas legais, é possível que “Assalto Perigoso” seja retirada dos streamings.