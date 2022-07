Unama Rio Branco oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos

O Projeto Capacita é realizado no período de férias e disponibiliza vagas em cursos gratuitos nas áreas da saúde, exatas, humanas e tecnológicas.

A Unama Rio Branco ofertará mais de 1.000 vagas em 13 cursos de capacitação no período de 18 a 23 de julho, com inscrições por meio do site extensao.unama.br

O Capacita é um projeto de Responsabilidade Social e uma oportunidade para quem busca qualificação profissional.

Esse ano, o Projeto Capacita terá o apoio do Rotaract Club de Rio Branco Paul Harris com a participação de Raquel Albuquerque que no Estado do Acre é conhecida como a “menina das vagas”. Ela irá ministrar o curso “FORMEI, E AGORA?”

Para verificar todos os cursos disponíveis, acesse extensao.unama.br

A UNAMA Rio Branco está localizada dentro do Shopping Via Verde Shopping. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99212-0220 ou pelo site: extensao.unama.br