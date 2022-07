URGENTE: polícia captura seis envolvidos na morte de jovem 22 anos em Sena

Uma ação rápida e eficiente de policiais Civis e Militares de Sena Madureira colocada em prática nesta terça-feira, 26, terminou com a captura de seis infratores que figuram como autores do assassinato do jovem Welisson Coelho de Sousa, 22 anos de idade, ocorrida nesta manhã, no Bairro Segundo Distrito.

Os envolvidos são oriundos dos Bairros: Praia do Amarílio, Siqueira Campos e Pista.

Após a confirmação do óbito, as equipes se empenharam ao máximo para identificar e localizar os criminosos. Além do homicídio, eles também respondem a outra acusação: Tentativa de morte contra uma adolescente de 14 anos que também ocorreu na data de hoje.

Além dos crimes mencionados, o grupo agiu de forma ousada e pichou ruas, casas e propriedades particulares com denominação de uma organização criminosa.

Restou apurado até o presente momento que tanto o assassinato quanto a tentativa foram motivados pela disputada de território entre facções criminosas.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.