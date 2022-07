“Vamos eleger o primeiro deputado de Porto Acre”, diz Raphael Bastos

“O Luan representa um sonho antigo do município de Porto Acre que é o de ter um parlamentar na Assembleia Legislativa, defendendo e buscando o crescimento socioeconômico da cidade”. A frase é do pré-candidato a deputado federal, Raphael Bastos, ao destacar o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do vereador prof. Luan Luz, em Porto Acre, no domingo, 24. O evento contou com a presença de mais de 400 pessoas.

De acordo com Raphael, durante a construção de sua pré-candidatura a deputado federal, e em conversas com lideranças e amigos de Porto Acre, no qual apontaram o esquecimento do poder público em relação as demandas da cidade, verificou a importância do município ter um representante na Aleac. Na ocasião, fez o convite ao vereador prof. Luan Luz para disputar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa.

“Tenho um carinho muito grande pela cidade de Porto Acre e sei o quanto é importante que a população tenha o seu representante no parlamento estadual lutando e cobrando melhorias junto ao governo do Estado. Pensando nisso foi que tomei para mim o desafio de eleger o primeiro deputado estadual do município”, disse Bastos.

E acrescentou: “acredito que o Luan é a pessoa certa para o cargo. É um jovem íntegro que tem feito um brilhante mandato de vereador, representando com responsabilidade a população. Conheço o Luan há mais de uma década e ele sempre foi esse rapaz preocupado com o desenvolvimento de Porto Acre, com o bem-estar da população, tentando ajudar da melhor maneira possível. Juntos, ele na Aleac e eu na Câmara dos Deputados, escreveremos uma nova história para a nossa querida Porto Acre”, frisou Raphael.

Além do pré-candidato a deputado federal, Raphael Bastos, Luan Luz conta também com o apoio da pré-candidata ao Governo do Acre, a deputada Mara Rocha, – que também esteve presente no ato de lançamento de pré-candidatura dele -, e dos vereadores de Porto Acre, Gola, Leal e Leandro.

“Hoje, como vereador, sei que não é fácil lutar pelos direitos dos mais necessitados. Sei que é um grande desafio buscar o melhor para cada cidadão do nosso querido estado do Acre, mas tenho coragem, fé e determinação para enfrentar as adversidades por cada um de vocês”, disse Luan ao agradecer ainda o apoio a sua pré-candidatura.

“Aproveito a oportunidade para agradecer ao pré-candidato a deputado federal, Raphael Bastos, a pré-candidata ao governo do Estado, deputada Mara Rocha, aos meus colegas de parlamento, os vereadores Gola, Leandro e Leal, e a todos os amigos que estiveram presentes nesse ato de lançamento. Foi um momento especial e de muita alegria. Não tenho dúvida que Porto Acre viverá novos tempos”, finalizou Luan.