Vanda Milani destina R$1.6 milhão para o Sistema de Abastecimento de Água de Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul

A Deputada Federal Vanda Milani (PROS-AC), destinou R$ 1.6 milhão para o Sistema de Abastecimento de Água de Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Essa ação é resultado do empenho da parlamentar Vanda Milani em benefício de todos os municípios do estado do Acre e suas comunidades.

A ordem de serviço foi assinada, na última sexta-feira, 15, pelo prefeito em exercício, Henrique Afonso, em razão do afastamento por motivos de saúde do prefeito, Zequinha Lima. Com a implementação do sistema, cerca de 180 famílias das comunidades Chico Truba, Fazendinha e o Ramal 03 que usavam água de cacimbas, poderão receber água durante todo o ano, sem a preocupação com a seca no período do verão.

Além do Sistema de Abastecimento de Água, a emenda de Vanda Milani beneficia 320 famílias que vivem no Ramal da União, com a pavimentação de um quilômetro de asfalto no ramal.

Milani que foi eleita a melhor parlamentar do Acre, pelo Ranking dos Políticos, em 2021, reforça a sua responsabilidade e preocupação em cumprir com as suas funções para o benefício da população acreana.