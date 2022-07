Vanessa Ataíde, dona do maior bumbum do Instagram, fica em posição polêmica sem censura

O volume GG! Vanessa Ataíde, uma das mulheres com o maior bumbum do mundo, deu o que falar na tarde desta quarta-feira (20). A musa ficou em uma posição polêmica na cama de sua casa e chocou os seguidores.

“MULHERES, todas nós somos lindas e maravilhosas, cada um com seu jeitinho, não deixe com que a sociedade reprima vocês. Faça o que te faz felizes, poste o que te faz se sentir poderosa, sem deixar nada nem ninguém reprimir vocês. A GENTE VIVE UMA VEZ SO, pensem nisso”, disparou na legenda da publicação.

No campo de comentários, a galera foi á loucura: “Gente, essa foto me pegou de um jeito que eu nem sei”, disse um. “Essa mulher consegue ser a mais sexy do mundo sem muito esforço”, apontou mais um.

Após fazer preenchimento nos glúteos, Vanessa Ataídes desabafa por medo de complicações

Durante entrevista cedida à revista Quem, Vanessa Ataídes deixou os fãs impressionados ao comentar o seu medo de ter complicações com um preenchimento nos glúteos.

“Não tinha medo, mas de algumas semanas para cá, passei a ter medo sim, de ter complicações, pois tenho visto algumas amigas retirarem o produto. Sei que cada organismo reage de forma diferente, então, eu peço a Deus todos os dias para que me proteja e me dê saúde, mas não nego que se for preciso colocar mais para atingir o meu objetivo eu coloco sim!”, disse vanessa.

“E quanto ao medo? Tenho uma coisa comigo que digo: se for da vontade de Deus que eu alcance o meu objetivo, eu vou alcançar independente dos meus meios”, finalizou.