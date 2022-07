Veja como ficou o rosto de Christina Rocha após harmonização facial

Aos 65 anos, Cristina Rocha resolveu mudar o visual e chocou seus seguidores com resultado do antes e depois. A apresentadora dos Casos de Família mudou o formato do rosto, mexeu em algumas linhas de expressão na área das bochechas, com botox, e também fez um preenchimento labial.

Cristina gastou cerca de R$ 10 mil em uma clínica bastante frequentada pelas celebridades como Brunna Gonçalves, Grazi Massafera e Gkay. Cristina não se pronunciou sobre as mudanças. Confira a imagem publicada no Instagram da clínica de estética: