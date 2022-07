Veja repercussão entre políticos e autoridades do assassinato de tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu

Alessandro Vieira (PSDB-SE), senador: “A tragédia em Foz do Iguaçu é infelizmente uma consequência previsível do clima de violência política armada que é estimulado diariamente por Bolsonaro e seus parceiros, com a tolerância do Congresso e dos órgãos de controle. Eleição não é guerra, somos todos brasileiros!”

Direção Nacional do PSB: “A direção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) manifesta seu profundo pesar pelo assassinato de Marcelo Arruda, guarda municipal e militante do Partido dos Trabalhadores (PT), na noite desde sábado (9), em Foz do Iguaçu (PR). Marcelo comemorava seu aniversário de 50 anos em festa decorada com fotos de Lula e símbolos do partido, quando o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho invadiu o evento e atirou contra ele. Marcelo Arruda era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi), tesoureiro do PT municipal e foi candidato a vice-prefeito. Era casado e tinha quatro filhos. Neste momento de dor e tristeza, o PSB expressa condolências aos familiares, colegas e amigos de Marcelo, se solidariza com o PT e seus partidários, e reitera seu compromisso com a defesa da democracia, da construção da paz social, contra toda e qualquer manifestação de ódio e intolerância.”