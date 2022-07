Vídeo: Ana Maria surpreende e contrata Jojo Todynho ao vivo

Jojo Todynho participou do Mais Você desta sexta-feira (1°/7) como convidada e saiu contratada do programa. A dona do hit Que Tiro Foi Esse foi surpreendida por um convite de Ana Maria Braga para participar da aração como “psicóloga” do povo e chorou com a proposta.

Além do café da manhã com Ana Maria e Louro Mané, a cantora gravou para o Mais Você o quadro Divã da Jojo, em que monta seu consultório no meio da rua e dá dicas de relacionamento para o povo. A estreia foi em Madureira (zona norte do Rio de Janeiro).

Ana Maria viu o quadro no ar e adorou o desempenho de Jojo. Em seguida, propôs a ela uma edição fixa no Mais Você, deixando a convidada boquiaberta.

“Jojo, estava pensando cá com meus botões e queria lhe fazer um convite ao vivo e em cores aqui. Você pode dizer sim ou pode dizer não, pode dizer ‘eu vou pensar’. Que tal se você fizer um quadro desse no Mais Você uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, outros bairros. Você toparia?”, ofereceu a apresentadora.

Chocada, Jojo indagou: “Não, espera. Você está me convidando para trabalhar com você?”. Ana Maria confirmou a proposta: “Com todo mundo presente aí! Uma vez por mês você tiraria uma dia da sua vida e ficaria um pedacinho com a gente, para a gente estar mais perto das pessoas”.

Louro Mané pressionou a cantora: “Bora, Jojo!”. E Ana Maria insistiu: “Topa?”. Sem palavras, a convidada acenou positivamente com a cabeça. Mais calma, agradeceu a oportunidade.

“Fico muito feliz, estou sem palavras, porque no final da Dança dos Famosos eu falei: ‘Globo, me contrata! Boninho, me bota no BBB!’. Estou emocionada, Ana Maria. Eu vou infartar!”, brincou.