Vídeos mostram chegada do corpo de PM morto em Goiás ao AC; colegas fazem homenagens

O corpo do policial militar Weskley Almeron Silva de Oliveira, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito durante o treinamento em Goiás, chegou ao Acre neste domingo (17), onde foi velado e sepultado.

Vídeos enviados ao ContilNet mostram o momento em que o corpo chega ao aeroporto de Rio Branco e é recebido por policiais militares.

Imagens também mostram o cortejo do corpo em Rio Branco, até à capela São João Batista, onde está sendo velado. O seu spultamento será ás 15 horas, no cemitério Jardim da Saudade.

O policial tabmbém recebe homenagens dos colegas de batalhões de outros municípios; veja:

O acidente aconteceu na rodovia GO-020, quando os militares do curso seguiam de moto sentido Goiânia-Bela Vista, e Weskley teria batido o pneu dianteiro da própria motocicleta no pneu traseiro de outro policial, momento este que o PM do Acre se desequilibrou e caiu.

Na queda, o militar acabou convulsionando e teve politraumatismo craniano e hemopneumotórax. Os próprios colegas do militar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que restou os primeiros atendimentos e encaminhou Weskley em estado de saúde gravíssimo ao Hospital Municipal de Bela Vista. O policial foi transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO), onde acabou morrendo ainda no final da tarde deste sábado.

Já a noite, os PMs de Goiás que souberam do falecimento do PM Almeron prestaram continência e homenagem ao soldado acreano e enviaram um vídeo aos Policiais Militares do Estado do Acre.