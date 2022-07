Vídeo: Ratinho paga R$ 100 mil a funcionário do SBT que acertou golaço

O contrarregra Tonhão, que acertou um chute em um ângulo considerado impossível durante o Gol Show, recebeu uma mala com os R$ 100 mil prometido por Carlos Massa. Durante o Programa do Ratinho dessa terça (26/7), o apresentador entregou uma mala de dinheiro ao colaborador.

“Tonhão, aqui tem R$ 100 mil… Todo mundo cobrando na rua achando que eu não ia te pagar”, disse o apresentador, entregando o valor para o colaborador.

O apresentador ainda disse que o ângulo será apelidado de “buraco do Tonhão”, em homenagem ao funcionário que foi o único a acertar o gol. Por fim, Ratinho pediu um autógrafo em uma bola para o colega de equipe: “Eu quero que você assine uma bola para ficar para mim.”

Veja o momento:

Entenda

O contrarregra Tonhão acertou um chute no ângulo durante o Gol Show, encaixando a bola na rede instalada na junção das traves. O funcionário foi desafiado pelo apresentador e faturou R$ 100 mil.

Na gincana exibida no último dia 19, Ratinho declarou que se Tonhão acertasse o ângulo pagaria R$ 100 mil do próprio bolso. O profissional, que trabalha há 27 anos no SBT e há 11 no Programa do Ratinho, cumpriu o desafio e foi abraçado por toda a equipe, chocando o apresentador pela qualidade do chute.

“Eu não acredito!”, gritou Ratinho. Tonhão avisou que dividiria o prêmio com um amigo e ficaria com R$ 50 mil. “Amanhã está na sua conta! É impressionante!”, exclamou o apresentador, destacando o mérito do colega.

“Tonhão, você merece. É um cara que todo mundo gosta, um cara trabalhador. Ele merecia mesmo. São coisas de Deus. Tonhão é um cara amado por todo mundo aqui. O SBT tem orgulho dele, e eu faço questão de pagar com muito carinho!”, elogiou.

Assista ao gol de Tonhão: