Vídeo: saiba quem é o novo namorado de Ana Maria Braga

Fabíola Reipert já tinha dado em primeira mão que Ana Maria Braga estava de namorado novo. Esta coluna, que adora um ‘cara-crachá’, foi atrás e descobriu quem é o moço em questão. E como já cansamos de dizer que não somos baú para guardar segredo, vamos te mostrar quem é o novo eleito da apresentadora.

O nome do felizardo é Fábio Arruda. Apesar de ainda discretos na relação, fontes próximas desta coluna confirmaram que ele esteve acompanhando Ana Maria Braga na gravação da final do quadro ‘Super Chefinhos’, que aconteceu no último domingo (27), no Rio de Janeiro. Além deles, o ator Fabio Caniatto, que interpreta o ‘Louro Mané’, também foi convocado para estar no Projac no seu dia de folga.

Esta colunista que vos fala também descobriu que o novo namorado de Ana Maria Braga esteve na festa junina realizada pela apresentadora em sua fazenda, no início do mês de julho. Fábio, inclusive, aparece bem próximo dela em um vídeo obtido por esta coluna e que pode ser assistido no final dessa nota.

Procurada pela coluna, Ana Maria Braga não quis se pronunciar sobre a nova relação. A assessoria da apresentadora informou que ela “não comenta sobre a vida pessoal”.

Reprodução: Rede social

Reprodução: Rede social

Reprodução: Rede social