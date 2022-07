Virginia e Zé Felipe desembolsam R$ 30 mil em presente para Leonardo

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, conhecida por ser uma das influencers mais bem pagas do país, não economizou ao comprar um presente para o seu sogro, o cantor Leonardo.

Virginia desembolsou, junto com o marido Zé Felipe, o valor de R$ 30 mil para dar um mimo ao sertanejo. O presente se trata de um colar com três pingentes, um azul em formato masculino e dois em rosa em formato feminino. Segundo Virginia Fonseca, os pingentes representam o próprio cantor e as duas netas, Maria Alice e Maria Flor, que está no forninho da mamãe.

