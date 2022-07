Vitoria Strada revela como se sentiu ao se apaixonar por uma mulher

Vitoria Strada contou como se sentiu quando descobriu que estava apaixonada por Marcella Rica. “Era uma coisa muito nova. A primeira vez que eu estava sentindo algo totalmente diferente por uma mulher. É um momento que você não pode se julgar”, revelou em entrevista no Conversa com Bial.

“Esse sentimento veio tão forte, que meu questionamento era: ‘Como assim, estou me apaixonando por uma mulher? Isso é muito novo’”, contou.

A atriz lembrou ainda de como o sentimento, por mais diferente que fosse, era certo. “Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Os momentos de dúvida, não foram nem dúvidas, foram questionamentos. Meu sentimento pela Marcella surgiu com tanta força que eu não tive tempo para dizer que não estava acontecendo.”

Vitoria Strada explicou ainda que precisou pensar em como lidaria com essa nova fase da vida. Ela pontuou que nunca foi do tipo que namora muito, só quando tem certeza de que gosta da pessoa. “Mas como ela veio um sentimento com tanta força, que eu me joguei”, entregou.