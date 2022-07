WhatsApp: Atualização permite postagem de mensagens de voz nos Status

O WhatsApp está com uma série de recursos em desenvolvimento. Um deles, se refere a possibilidade de postar mensagens de voz nos Status. A novidade foi encontrada pelo portal WABetaInfo, na versão 2.22.16.3 do mensageiro.

De acordo com as informações, o áudio poderá ser compartilhado com qualquer pessoa ou até mesmo com um público específico. Basta o usuário habilitar a opção ajustando a privacidade da conta antes de fazer a postagem.

Como nas mensagens de texto e mídias, o registro de voz é protegido por criptografia. Todavia, até o momento não foi liberado nem para os testes no aplicativo. Contudo, em breve os usuários da versão beta do WhatsApp terão acesso ao novo recurso.

WhatsApp vai deixar de operar nestes celulares

O WhatsApp vai deixar de funcionar em mais alguns celulares. Isso porque, a atualização do mensageiro ficará incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Estão incluídos nesta lista iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de 24 de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Confira os modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp

Apple

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.