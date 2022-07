Whindersson Nunes se pronuncia sobre ordem judicial de desocupação

“Mês passado eu paguei 8 mil reais em pedras pra jardim, detalhe, eu não tenho jardim, hoje eu fui despejado de um lugar que eu nunca pus os pés dentro, 16 mil reais de iFood e eu NEM TENHO ESSE APP, eu como a mesma comida todos os dias nos mesmo horários. (…) Metade de todo meu custo mensal são os ‘pra você não custa nada’”, afirmou Whindersson Nunes.

Em comunicado publicado oficial também publicado nas redes sociais, a assessoria do humorista afirmou que “a gestão administrativa do artista é feita por uma empresa terceirizada e que o mesmo tomou conhecimento da existência dos imóveis pela mídia”.

A decisão da 5ª Vara Cível do Fórum de Regional de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, é de 6 de julho. O documento diz que a proprietária do imóvel entrou com uma ação porque não estão sendo feitos os pagamentos com regularidade e porque uma obrigação acordada entre eles não foi cumprida.