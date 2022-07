Xuxa e Angélica estão com data marcada para vir ao Acre; saiba os detalhes da série do Disney+

A viagem de Xuxa Meneghel e Angélica para o Acre já está com data marcada, será no próximo sábado (16). A mãe de Sasha Meneghel revelou que elas ficarão durante dez dias no estado e depois retornarão para gravar a série do Disney+, Tarã, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Outra revelação foi a de que Eliana não fará parte da trama, que vai debater desmatamento, preservação da natureza, veganismo e representatividade de povos.

O streaming inicialmente considerou a possibilidade de as três, Xuxa, Angélica e Eliana, estrelarem a trama de fantasia Tarã, mas a apresentadora do SBT foi vetada por questões contratuais.

Além de trabalhar no SBT, ela está à frente do reality show Ideias à Venda, da Netflix. “Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pôde. Seremos eu e Angélica em Tarã, que significa terra. Vamos gravar a série juntas”, anunciou Xuxa na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no domingo (10) e o assunto foi retratado pelo site notícias da TV.

Na história, Xuxa será a protagonista, mãe de uma garota de 14 anos descendente de um povo nativo da Amazônia. Anos antes, a personagem da loira engravidou de um homem de uma tribo enquanto viajava para estudar o bioma. Ainda não há detalhes do papel de Angélica.

Hoje, a rainha dos baixinhos tem contratos por obra com diferentes plataformas. Após passagens de anos pela Globo e Record, ela admitiu que acordos com a TV aberta poderiam impedi-la de estar à frente deste e de outros projetos. “Minha intenção é fazer cada vez mais”, afirmou. Ela também desenvolve uma série ficcional sobre sua vida e um documentário para o Globoplay.