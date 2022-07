Zé Carioca faz 80 anos! Obra traz 14 histórias do personagem da Disney

Em 1942, a animação “Alô, Amigos” marcou a estreia do mais brasileiro dos personagens da Disney. O malandro, divertido e estiloso Zé Carioca faz 80 anos este ano. Batizado como Joe Carioca nos Estados Unidos, a figura conquistou milhares de fãs no mundo e, em especial, no Brasil. Por esse motivo, as aventuras do ícone tiveram continuidade nos quadrinhos, que trazem momentos em que o papagaio joga futebol, come feijoada e faz novos amigos – hábitos típicos do país tropical.

Para comemorar os quase 100 anos de vida de Zé Carioca, a Disney, em parceria com a editora Culturama, anunciam lançamento exclusivo. Intitulado de “O essencial do Zé Carioca: celebrando os 80 anos de sua estreia”, o livro conta com 14 histórias distribuídas em 144 páginas, que retratam momentos marcantes da vida do personagem, desde os primórdios até a fase mais recente. Culturama/Reprodução