Anitta diz que fica até dois dias sem tomar banho durante folgas

Quem não ama um bom reality show? Parece que Anitta também se encaixa nessa parcela que adora acompanhar cada minutinho do BBB.

A cantora falou sobre o assunto durante a participação no podcast PodDelas, na última segunda-feira (8). No bate-papo, a Girl From Rio revelou que assiste ao programa sempre que pode e tem vontade até de participar de alguma edição.

“Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir a essas coisas”, brincou.

Será que poderemos ver Anitta no BBB 23?

Mas, parece que esse não é o único crossover que a carioca tem feito com o reality. Lembra da polêmica de Viih Tube durante sua passagem pelo BBB, de que a ex-sister não era a maior fã dos banhos diários? Pois é, parece que Anitta está no mesmo barco!

Na conversa com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, a artista falou um pouco sobre a vida pessoal e abriu o coração ao contar como vive os dias de folga

“Eu não amo tomar muito banho quando estou de folga. Eu fico em casa de pijama uns dois dias e só vou tomar banho no terceiro”.

Você também deve se lembrar do perfume íntimo que a Girl From Rio está lançando. E que deu o que falar pela internet. Também no podcast ela decidiu explicar de onde teve a ideia de criar o produto, que promete vir em três fragrâncias diferentes, marshmallow, morango e chocolate com baunilha.

“Quando estou solteira, eu saio muito. E nessas saídas, eu sempre resolvo dar para alguém. Só que eu gosto muito de dançar, e dá um cheiro de suor. Você saiu da balada e arrumou alguém para dar, você não quer estar com esse azedinho. E se você quiser fazer a entrega ali mesmo? A gente sai de casa com camisinha para isso. Depois que eu botei isso aí, acabou essa história”.

Só ela mesmo, né?