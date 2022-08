Após receber visita médica, Virginia atualiza seu estado de saúde

No domingo (31/7), Virginia Fonseca passou o dia sem se sentir bem. A influenciadora precisou ficar de repouso e tomar soro na veia após sentir náuseas e cólicas e ser diagnosticada com uma virose por sua obstetra. Na manhã desta segunda-feira (1/8), ela conversou com esta coluna e disse como está se sentindo.

Em relação ao dia anterior, Virginia se sente mais disposta, apesar de ainda passar por algum desconforto. “Hoje eu tô um pouco melhor, tô mais disposta, mas com cólica e náusea”, relatou.

No final da tarde do domingo, a influenciadora recebeu a obstetra que acompanha a gestação de Maria Flor em casa. A segunda filha de Virginia com Zé Felipe está bem, mas Fonseca precisou tomar soro pois já estava há algum tempo sem conseguir se alimentar, devido aos enjoos.

Durante esta manhã, Virginia tranquilizou seus seguidores ao mostrar que estava conseguindo comer e até mesmo passar um tempo ao lado de Maria Alice e Zé Felipe.