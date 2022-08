Blog do Ton: E se o segundo turno for entre Gladson e Jorge? Ainda assim é ‘todos contra Gladson’?

Todo mundo sabe que as ideologias se sobressaem aos discursos, ou é assim que deveria ser. Agora, pelo menos de acordo com o que dizem alguns levantamentos, temos a chance de ver Gladson e Jorge num segundo turno.

E como se comportariam os demais candidatos? Mara, Márcio, Petecão, Nilson e Petecão? Bom ficar de olho. Com exceção de Nilson, do PSOL, os demais estavam unidos para derrotar o PT em 2018.

Único que certamente não iria com Jorge, por motivos óbvios, é Márcio Bittar. E os demais? É esperar e aguardar. Mara, bolsonarista de carteirinha, terá essa coragem? Os eleitores a acompanham? São perguntas interessantes que só teremos a resposta no momento oportuno.

Essas eleições estão sendo no mínimo engraçadas e a piada do momento é a palavra de muitos com foto na urna.

Interior

Um “líder” do interior está fazendo o seguinte: separou seu grupo em dois. Metade está com Nicolau e Gerlen Diniz; outra metade está com Gilberto Lira e Meire Serafim. Para a Aleac e Câmara, respectivamente.

Banana

O líder só esqueceu de ser mais sigiloso. O município inteiro está sabendo e a fidelidade – ou a falta dela – já chegou aos respectivos gabinetes. É um verdadeiro banana.

Política

Se existe a escola da política, metade desses pseudolíderes faltaram as aulas. Foram para as aulas comer merenda. Tá ridículo.

Não dá

Dia desses, um grupo de jornalistas me chamou para conversar e provei por A + B que nem tudo posso publicar aqui. Simplesmente não dá. Se eu publicasse, carreiras iriam para o limbo.

Exemplo

Vocês sabiam que tem nudes espalhadas por aí de duas figuras conhecidas do cenário político do Acre? É um exemplo do que me chega e eu não posso levar à frente.

Uma delas

O detalhe: uma dessas figuras você verá nas urnas eletrônicas, dia 2 de outubro. Ah, a política.

Nicolau

Por falar em Nicolau, o deputado candidato à reeleição está fazendo uma ótima campanha, com curral praticamente fechado em muitas regiões do Acre. Não será de assustar caso o deputado apareça como um dos melhores votados.

Não estão fechados

Um bastidor das gravações dos programas que estão indo ao ar: todos os candidatos estão finalizando o texto com “Fechado com Gladson 11”. Incrivelmente, alguns candidatos se negam a dizer que fecham com o governador. O que esses candidatos fazem na base do Governo? O que esses partidos fazem nesse bloco?

Inclusive

Aliás, tem um partido que se negou, praticamente em sua totalidade, em declarar apoio ao candidato ao Senado do governador, Ney Amorim (Podemos). Falta de alinhamento?

Itamir Lima

Já que nessa coluna tocamos no assunto “gente boa”, não poderia deixar de registrar a candidatura de Itamir Lima. Conheço desde os tempos de sindicalista e hoje, anos depois, vejo um preparo absurdo na área de inteligência emocional e desenvolvimento humano. É sempre bom registrar pessoas boas e preparadas para ocupar os espaços públicos.

Pra finalizar

A questão das propagandas patifarias foi o assunto do fim de semana. O bloco governista deu show em qualidade de imagem. O bloco petequista tentou inovar e apresentou um trabalho bom. Os demais vão mostrar a que veio, aos poucos, essa semana. Vamos aguardar.