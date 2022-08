Candidata ao Miss Bumbum transou 14 vezes em um dia; saiba se há risco

Quando se fala em tesão, não há limites e é individual. Porém, determinadas notícias geram dúvidas, como é o caso envolvendo a atriz Deny Barbie. Candidata do Distrito Federal no Miss Bumbum 2022, ela revelou, em recente entrevista, já ter feito sexo 14 vezes em um único dia.

“Chego a transar o dia inteiro. Já fiz sexo 14 vezes com o meu namorado em um mesmo dia. E eu não fico cansada, nem nada. Ele diz que eu sou mutante”, afirmou a loira no PagoCast.

A modelo chegou a dizer que conseguiria transar ainda mais. “Eu falo que ele é o único que me aguenta, não sei como. O nosso domingo era transar o dia inteiro”, contou.

Revelações como essas fazem muita gente se questionar se há riscos no excesso de relações sexuais em um único dia. Para a Pouca Vergonha, a endocrinologista e ginecologista Stephani Caser, da Vibe Saúde, esclareceu que o limite é o número de relações sexuais saudáveis para o casal: “A quantidade de sexo não deve causar qualquer tipo de sofrimento aos envolvidos, seja físico, seja emocional”.

Há riscos?

Vale ressaltar que, quanto maior a frequência das relações e menor o descanso entre elas, as chances de ardência e fissuras genitais em mulheres aumentam. “Além disso, pode haver câimbra e/ou distensão muscular, principalmente após o orgasmo, podendo haver também cistite [inflamação da bexiga] e infecções vaginais”, alerta Stephani.

Transando demais? Siga essas dicas

As orientações da especialista para quem for ter muitas relações sexuais em um dia é tomar cuidados antes, durante e depois do sexo: ” Como aumentar a hidratação, usar lubrificantes e urinar após a relação”, ensina a especialista.

Vale ressaltar que o número de relações sexuais não interfere na largura do canal vaginal.