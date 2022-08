Candidatura de Dr. Thor Dantas a deputado federal recebe apoio de profissionais da Saúde

O candidato a deputado federal Dr Thor Dantas (PSB) se reuniu, na noite desta sexta-feira (19), com apoiadores e representantes das diversas categorias da área da saúde.

O evento contou com a participação do presidente estadual do partido, César Messias, do enfermeiro e candidato a deputado estadual Adailton Cruz e do candidato ao Senado e médico, Dr. Jenilson Leite.

O tema principal do encontro foi a situação da saúde do Acre e como ela pode ser mudada por meio da participação de representantes dos trabalhadores do segmento na política.

A importância da candidatura de Dr. Thor nesse sentido foi mais uma vez validada pelo candidato majoritário do PSB.

“O Thor é candidato pela primeira vez, hoje é uma figura pública dentro da saúde e essa é uma candidatura muito importante para nós e precisa do abraço do setor da saúde e nossa compreensão de que com ele eleito, vamos ter uma figura acreana que vai ajudar a fortalecer o SUS e ajudar a saúde do Acre, tanto nos debates quanto no envio de emendas para melhorar os diversos setores”, destacou Dr. Jenilson Leite.

Alesta Amâncio, presidente Do Sindicato Dos Profissionais Auxiliares e Técnicos De Enfermagem Do Estado Do Acre, disse que vê na candidatura do Dr. Thor uma opção para dar vez e voz aos anseios dos servidores da Saúde. “Agora é nossa vez de escolher quem nos representa. A hora de nossa transformação e de mostrar a nossa força, mostrar que o servidor da saúde tem voz. Não podemos abrir mão de termos representantes lá no Senado Federal, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa”.

O mesmo acredita Adailton Cruz. “O Dr. Thor tem uma importância imensurável na contribuição do nosso estado, não apenas na saúde, como também na docência, e tenho certeza que a Saúde e todo o povo do Acre serão bem representados”.

Com mais de 25 anos atuando como médico, Dr. Thor conhece bem os principais problemas da saúde pública no Acre. Problemas muitas vezes simples, mas que dependem da política para serem solucionados e acredita que na Câmara Federal terá capacidade para ajudar a solucionar muitos deles.

“Eu milito na causa da saúde há 25 anos de uma forma muito intensa, praticando da forma que acredito e chega uma hora na vida em que a gente entende que é preciso dar um passo à frente para resolver problemas que o exercício da medicina já não resolve. Nós precisamos fazer mais, precisamos capacitar gestões ou vamos ficar patinando nos mesmos problemas básicos de não ter remédio, não ter uma seringa, não conseguir fechar uma escala. Para nosso sistema de saúde funcionar bem é preciso algumas coisas: primeiro é o apoio dos governos federal e estadual aos municípios, tanto com recursos quanto com planejamento. Os municípios são os que menos têm condições, mas tem muitas obrigações dentro da saúde. Os profissionais de saúde também precisam ser valorizados, com bons salários, condições de trabalho e receberem treinamento constante, porque a medicina evolui muito rápido”, disse.

O médico também demonstrou preocupação com o programa de especialização implantado no estado que foi esquecido.

“O Acre tem um programa de especialização, que é a residência médica e a residência multiprofissional, que tem condições de formar especialistas para atender as necessidades da nossa população. Esses programas foram esquecidos nos últimos anos, nós precisamos resgatar isso! E o estado tem que se programar para contratar esses profissionais que a gente forma todo ano, se não eles vão embora. A gente forma, mas perde eles para outros estados. Só vamos avançar no atendimento na saúde se tivermos profissionais valorizados, motivados e temos a capacidade de fazer isso”, diz o candidato.