Em diálogo com empresários de Rio Branco, candidata a deputada federal destacou a necessidade de fortalecer quem empreende, gera empregos e movimenta a economia acreana

Irinéia em encontros com empresários/Foto: Ascom

A candidata a deputada federal Irinéia Barbosa (PSDB), 4555, se reuniu com empresários de Rio Branco para ouvir demandas e discutir propostas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e à geração de oportunidades no Acre.

Empresária, Irinéia destacou que conhece de perto os desafios enfrentados por quem empreende, entre eles a burocracia, o acesso ao crédito e as dificuldades para manter empresas e empregos.

“Eu sei o que é empreender no Acre. Sei o quanto custa manter uma empresa funcionando, gerar empregos e cumprir compromissos. Por isso, quero ser uma voz de quem produz. O empresário não pode ser visto como problema. Ele é parte da solução para gerar emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas pela candidata estão a redução da burocracia, a ampliação do acesso ao crédito e o incentivo aos pequenos e médios empreendedores, com medidas voltadas ao crescimento das empresas acreanas.

Para Irinéia, fortalecer quem produz no estado também significa ampliar as oportunidades para a população.

“Quando uma empresa cresce, uma família tem renda. Quando um empreendedor consegue abrir as portas, novas oportunidades aparecem. Quando valorizamos quem produz aqui, fortalecemos toda a economia do Acre”, destacou.

A agenda faz parte da proposta de Irinéia de construir uma candidatura baseada no diálogo com diferentes setores da sociedade e levar para Brasília as necessidades de quem vive, trabalha e empreende no estado.

As propostas da candidata podem ser conhecidas em irineiabarbosa.com.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom