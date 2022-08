Casado com 8 mulheres, modelo revela rotina sexual: “Fiz até cronograma”

Enquanto o número de divórcios só aumenta no Brasil, Arthur, mais conhecido nas redes sociais como “O Urso”, está feliz da vida em seu casamento com 8 mulheres. Em entrevista ao Yahoo, o modelo conta como as relações iniciaram, revela detalhes da vida sexual e rotina debaixo do mesmo teto.

“Cheguei a fazer um cronograma para o sexo. Cada mulher tinha o seu dia. Mas foi tudo por água abaixo (risos). Aí deixei acontecer naturalmente”, diz ele, que costuma transar com todas ao mesmo tempo, assim ninguém fica com ciúmes. “Sempre tem uma que quer passar mais tempo que a outra. Queria ter vários clones”, completa.

Como tudo começou

Arthur nunca entendeu as relações monogâmicas. Defensor do amor livre desde a adolescência, o modelo chegou a se relacionar apenas com Luana Kazaki, sua primeira esposa, mas resolveu experimentar outros modelos de relação depois de um ménage.

“Ela foi a única mulher que aceitou as condições desse tipo de relacionamento. Ela deu abertura ao longo dos sete anos para conhecermos outras pessoas, criar amizades coloridas. Até que a gente teve uma conversa na presença de outra pessoa. Foi depois de um ménage”, explica.

Arthur e Luana ainda estavam na cama, sem roupa, quando concluíram que havia chegado o momento de abrir a relação definitivamente. “Até ali eu só via o lado da Luana, não via o meu, não fazia o que eu queria. Essa conversa fez a gente abrir a relação. Aí veio uma mulher, duas, três, até chegar a número nove. Infelizmente não cheguei na décima ainda, mas pretendo chegar”, diz ele, aos risos.

A rotina não é fácil

Se a convivência de um casal monogâmico já tem suas dificuldades, imagina um casamento entre oito pessoas. Arthur chegou a ter a nona esposa, mas ela abandonou o barco. Cada mulher tem sua história, cultura, desejos e interesses. Tem parceira de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Paraíba.

“Existiu uma dificuldade muito grande no início. Depois fui aprendendo com os erros, obstáculos, aprimorando as ideias, procurando estratégias para melhorar a convivência. Foi difícil lidar com o temperamento de cada uma”, afirma.

A primeira grande mudança para melhorar o casamento que já dura sete meses neste formato foi a mudança para uma casa maior em João Pessoa, na Paraíba. Arthur começou a construir há alguns meses o que chama de “Mansão do Amor Livre”, inspirada na “Mansão da Playboy”. A casa, que conta com um clima sensual, tem 730 m² fora a área externa. Antes disso, a “grande família” morava em um duplex de apenas 95 m² em São Paulo.

Preconceito dos vizinhos

A construção da mansão ainda está em andamento em João Pessoa. O problema é que os funcionários da obra começaram a espalhar informações sobre a vida de Arthur e as oito esposas pela cidade. Segundo o modelo, os vizinhos conservadores se incomodaram com o estilo de vida da família e começaram a se mobilizar para tentar impedir a construção da “Mansão do Amor Livre”.

“Existe muito preconceito e hipocrisia. Todo mundo faz o que faço, mas não faz na vista das pessoas. Esse é o x da questão. Qual é o problema de eu mostrar o que as pessoas fazem no oculto? Por isso ocorrem muitas separações”, diz o modelo, referindo-se aos homens que têm mais de uma família e não assumem.

Arthur poderia só namorar todas essas mulheres, mas escolheu casar e morar na mesma casa pelo sentimento que tem por elas. “Se não existisse amor não daria certo. Você tem que tolerar uma pessoa para ter convívio. Temos um amor múltiplo. Se não existisse um sentimento entre todos não existiria a relação”, justifica.

Já as esposas não se relacionam com outros homens, segundo ele, por opção delas. “Não existe envolvimento de homens com as demais. Mas não é algo que impeço. Porque estaria indo contra minha ideologia do amor livre”, defende.

Vida sexual

Nas redes sociais, Arthur se tornou um “ídolo” para muitos homens. Ele conta que até é abordado nas ruas para contar o segredo que faz com que ele dê conta de tantas mulheres na hora H. Segundo o modelo, as esposas também transam só entre elas e admiram o fato dele sempre priorizar o prazer feminino.

“Sempre fui uma pessoa curiosa, sempre estudei sexo. A mulher é sentimental, de toque e carinho. A maioria dos homens só pensa em penetração, o que é um grande erro. Colocar o prazer da mulher acima do meu facilitou minha vida. Elas sempre chegam ao clímax. Digamos que incentivei as minhas esposas a descobrirem seus pontos sensíveis”, revela.

Para o modelo, a intimidade também é crucial. “Existe psicologia no sexo. Se você quer uma boa transa, você tem que ter diálogo. Quando estou com todas elas é mão para um lado, perna para o outro. Me envolvo com elas e elas se envolvem entre si. O bom sexo nunca acontece na primeira vez. É só depois de muitas vezes com a mesma pessoa. Você tem que conhecer o corpo da parceira”, ensina.

Despesas

Uma casa com muita gente tem despesas altas. As contas, no entanto, deixaram de ser um problema há um bom tempo. A família tem feito tanto sucesso na internet que os conteúdos publicados nas plataformas adultas já pagam os gastos.

De acordo com Arthur, algumas esposas até fazem seus trabalhos de forma individual, mas não precisam dessa grana para bancar a casa. O modelo faz uma compra do mês e vai atrás dos produtos de beleza que elas precisam, paga as saídas e o que mais for necessário.

Em breve, inclusive, a família tende a crescer: “Quero ter filhos com todas elas. Acho que a criança vai ser a mais mimada do Brasil.”