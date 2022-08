Cenas de sexo de Verdades Secretas 2 causam treta nos bastidores da Globo

As diversas cenas de sexo e nudez de Verdades Secretas 2 estão causando discórdia nos bastidores da Globo. A área de conteúdo da emissora deseja suprimir a maior parte das sequências sensuais e dar destaque apenas para a história dos personagens da novela de Walcyr Carrasco. O grande problema é que a temporada tem pouco enredo e muita gente nua. Sua estreia está marcada para o próximo dia 30.

O Noticias da TV apurou que reuniões aconteceram nesta semana para definir qual vai ser a linha de edição do material que vai ao ar na TV aberta. Existe apoio para que cenas de nudez e sexo sejam aproveitadas, até porque esse é o principal chamariz da produção, que fez sucesso no Globoplay no ano passado.

Ao todo, foram 70 sequências de sexo ou de nudez dentro da trama. Como a novela teve 50 episódios originalmente produzidos, a média é de quase uma cena e meia do tipo em cada capítulo. Com o corte de várias dessas sequências, a Globo conseguiria facilmente reduzir a história para ficar com 46 episódios, que é a meta para que a produção acabe antes da Copa do Catar, em novembro.

Mas a ala que defende o sexo acha que o público está mais interessado nas cenas quentes do que na história. Entre os capítulos 20 e 30, Verdades Secretas 2 quase não evoluí em seu enredo e sobrevive praticamente com as sequências picantes.

Verdades Secretas 2 sem sexo?

Outro ponto é que o público aceitou bem a nudez na primeira temporada. Apesara das diferenças entre as produções de 2015 e 2021, quem assiste à trama já sabe e até espera ver bundas, pegação e seios. Tirar isso seria até subestimar o público fiel da saga de Angel (Camila Queiroz).

As cenas de sexo de Verdades Secretas 2 já deram treta durante a sua produção. Justamente por causa desta edição em TV aberta, a diretora Amora Mautner precisou gravar sequências mais pesadas de sexo duas vezes para dar opções na exibição para o público que não era assinante. O fato irritou os atores na ocasião.

Antes prevista para 2023, a novela teve a estreia antecipada em um ano por estratégia da empresa para ter um produto forte na linha de shows entre a reta final de Pantanal e o início de Travessia