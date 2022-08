Comemorando 59 anos, Deracre festeja sucesso de público no estande da ExpoAcre; FOTOS

Foi um sucesso o estande montado pelo Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) durante a 47ª edição da Expoacre – a maior feira de negócios e entretenimento do Acre, realizada nos dias 30 de julho a 7 de agosto em Rio Branco.

No local, o público teve acesso a um lounge, que trouxe em sua identidade visual a celebração dos 59 anos da instituição, além de exposição de máquinas e fotografias.

Durante os noves dias, milhares de pessoas visitaram o local que teve uma das visões mais privilegiadas da feira. O presidente do Departamento de Estradas, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, comemorou o sucesso do espaço e todo empenho da equipe nas ações realizadas na feira.

Destaque para o trabalho da competente chefe de gabinete Sula Ximenes, que comandou juntamente com o presente o moderno espaço.

Veja fotos: