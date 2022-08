Conheça as regras para participar do Auxílio Brasil

O CadÚnico identifica as famílias do Brasil que estão em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza por meio de dados fornecidos neste cadastro.

Dessa forma, foi criado um pré-cadastro pelo governo federal, que pode ser acessado por meio do aplicativo CadÚnico (disponível para Android e iOS), que possibilita que as famílias repassem informações básicas no sistema antes de ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Contudo, para efetivar a inscrição é preciso se dirigir até o CRAS. Portanto, o pré-cadastro serve apenas para agilizar o serviço que, normalmente, leva cerca de uma hora.

Assim, os municípios são responsáveis por estes centros e devem repassar os dados para os estados, que por sua vez, devem encaminhar ao Ministério da Cidadania.

Documentos para inscrição

À vista disso, após a realização do pré-cadastro, o Responsável Familiar tem até 120 dias para se dirigir até o CRAS mais próximo com um dos documentos de cada pessoa da família, podendo ser:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

RG;

Carteira de Trabalho; ou

Título de Eleitor.

Para agilizar o atendimento, ajuda levar um comprovante de endereço (conta de água ou luz), porém, não é obrigatório.