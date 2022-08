De legging branca na academia, Mulher Melão mostra por que comparam seu volume com a fruta

Parou a academia! Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, fez a alegria de seus fãs ao compartilhar uma foto mais do que chamativa em seu Instagram na tarde desta quinta-feira (04).

“Dia de malhar”, escreveu a musa na legenda da publicação. Já na foto, Mulher Melão para em frente ao espelho com uma calça legging branca e, claro, para não decepcionar seus mais de 1,6 milhão de seguidores, virou para exibir o seu tão famoso volume.

“Essa mulher não tem como, o coração para mesmo sem foto apelativa”, brincou um fã ao se deparar com o print no Twitter. “Nem queria ser tão atirado, mas se a Mulher Melão está solteira e eu também, só pode ser o destino”, apontou mais um.

Após entrar nas plataformas adultas, Mulher Melão conquista o seu primeiro milhão

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mulher Melão revelou que conseguiu conquistar o seu primeiro milhão após produzir conteúdos nas plataformas adultas por assinatura.

“É uma paixão fazer fotos sensuais. Eu sou a número um do Brasil! Eu gosto de fazer personagens, mexer com o imaginário do público, principalmente do sexo masculino. É um talento, um dom mexer com a cabeça deles!”, afirmou Mulher Melão.

“Eu fiquei feliz demais. Tem que pensar no futuro e focar. Me dei um carro de presente de um ano de OnlyFans. Eu deixei ele quase 40 dias na concessionária, porque eu não podia dirigir”, comemorou.