Deputados estaduais debatem candidaturas ao Governo e ao Senado no Acre

As eleições gerais do próximo dia dois de outubro foram tema dos principais discursos dos deputados estaduais na sessão desta terça-feira (9) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Ao apresentaram os nomes de seus candidatos ao Governo e ao Senado, os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Antônia Sales (MDB) suscitaram debates em torno dos nomes.

Ao defender os nomes de Jorge Viana ao Governo e Marcus Alexandre a vice-governador e Nazaré Araújo ao Senado, Edvaldo Magalhães acabou levando uma investida da deputada Maria Antônia (PP), que presidia a sessão.

Ao afirmar que a coligação Brasil da Esperança, que reúne o PT, PCdoB e PV, está alegre com a formação a chapa mas, “mesmo sem salto alto”, já convida parlamentares para formarem a base de apoio do Governo Jorge Viana, Magalhães provocou a deputada a apoiar novamente o petismo. “Muito obrigada, deputado. Eu estou bem consciente do que eu quero”, disse Maria Antônia, que é filiada ao PP e apoia à reeleição do governador Gladson Cameli.

Apesar da contrariedade manifestada por alguns parlamentares, Edvaldo Magalhães continuou a enaltecer a formação a chapa de sua Federação Partidária. Segundo ele, o nome de Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo, surgidos na tarde do último dia cinco de agosto, data final para a apresentação das chapas que vão disputar as eleições, são os fatos novos da campanha eleitoral.

“Esses nomes não só animaram o mundo político nos bairros da capital e dos municípios, nas beiras de rios, nos locais mais distantes do Estado, como nos trouxeram esperanças”, disse Magalhães.

A deputada Antônia Sales afirmou suas candidatas, Mara Rocha ao Governo e Márcia Bittar ao Senado. Lembrou que, depois de 40 anos, após a redemocratização do país, o MDB apresenta uma mulher como candidata ao governo estadual e destacou também a candidatura de Márcia Bittar ao Senado.

A candidata ao Senado, de acordo com a deputada estadual, é uma mulher que vem sendo massacrada desde que apresentou seu nome para disputar mandatos no Acre. “Não sei que pecado ela cometeu, mas o fato é que esta senhora vem sendo agredida inclusive na sua honra pessoal, como mulher e mãe de família”, destacou Antônia Sales.